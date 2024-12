Mobire tegevjuht: eestlased ei ole valmis euroopalikku keskkonnasäästlikku liikluskultuuri vastu võtma

Sellele, et Eesti autojuhid kiirustavad elektriautosid soetama, ei tasu loota. Ka viimaste kuude automüügi statistika näitab, et elektriautode osakaal on languses. Eelmisel aastal käima läinud elektriautode haip on raugenud ning naiivne on arvata, et see iseeneslikult taas tõusu poole pöörab. Tarbija teeb oma otsused ratsionaalselt – oluline on, et auto oleks vastupidav, mõistliku ülalpidamiskuluga ning et selle väärtus järelturul oleks atraktiivne. Just see viimane on koht, kus elektriauto alt veab.