VALIK OLI LAUAL | Populism, perevägivald või mõistliku poliitika diktaat: miks ikkagi pandi maks pankade asemel inimestele?

Aga seda, et ega täna käitutaks teistmoodi. Kaks koalitsioonipartnerid kolmest ütlevad väga teravates toonides, et tegu oli algusest saati halva ideega. Kolmas, maksuideega õrnalt mänginud sotsid viitavad, et ei pidanud seda piisavalt oluliseks, hakkamaks tõsisemalt koalitsiooni kallutama.