Aga teate, mis? See mänguasi on vahepeal õppinud. Ja mitte vähe. Kui ma pool aastat tagasi avastasin, kui kaugele on AI arenenud, avanes minu ees hoopis teistsugune maailm. See, mis veel hiljuti tundus kauge tulevikumuusikana, on tänaseks reaalsus, mis muudab meie elu ja ühiskonda fundamentaalselt. Vähemasti siinkirjutaja arvates, sest minu igapäevaelu on tehisaru muutnud juba hirmutavalt palju.