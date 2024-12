Toomas Alatalu: häda Eesti kohaga suures poliitikas

Meil vedas vabariigi taastamisega kõvasti, täpsemalt öeldes suutsime ära kasutada suurjõudude omavahelises suhtluses tekkinud vabaduse auku. Järgnenud stabiilsuse ajal tegime kohati isegi hiilgavat e-karjääri, ent tänane seis kinnitab, et me pole selgeks saanud suurte poliitika – aga see on alati mitmekihiline ja -kohaline – lugemist, ja ei oska tugineda oma ajaloo, teistega kõrvutatult, tugevatele lehekülgedele.