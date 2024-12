Symphony for Heroes | Muusikaline teekond kirest, võitlusest ja võidust

Kontserdi produtsent Marika Rodionova rõhutab: „See ei ole tavaline muusikakontsert. See on emotsionaalne ja inspireeriv teekond, mis tuletab meelde, miks vabadus on nii oluline. See lugu, mida jutustame on universaalne, kuid samal ajal sügavalt eestlaste oma.“

Kontserdi peakorraldaja John Longhurst lisab: „See kontsert sobib ideaalselt Reservväelaste Fondi missiooniga, sest see kehastab kõike, mille eest eestlased on läbi ajaloo võidelnud - vabadust ja iseseisvust. See on muusikaline hetk, mis tuletab meelde, et vabadus ei tule iseenesest, vaid see tuleb kaitsta ja hoida. Kontsert on emotsionaalne jutustus ajaloost ja pühendumisest, mis ühendab mineviku ja tuleviku, andes meile kõigile lootust ka keerulistel aegadel.“