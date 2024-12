Laitse Graniitvilla teatrimäel kõrgub Tauno Kangro üle-elusuurune kündva Kalevipoja kuju

Lugu kõnetab lavastaja sõnul tänast päeva teravamalt ja naljakamalt, kui kunagi varem. Raudmehed on rivistunud piiri taha ja on kohe meie maale astumas. Maa kiratseb. Rahvas ei mõista valitsust ja valitsus rahvast. Vanakuri ise ihub oma verejanulisi hambaid, et see väike rahvakild kord maamunalt kaoks.