Indrek Tulp: kui soovime eeskihutavale innovatsioonirongile järele jõuda, tuleb aga kõikidel tasanditel jõudsalt hoogu juurde anda

Majanduslangus ja inimeste toimetulekuraskused on kaasa toonud pea igapäevase arutelu selle üle, millise valemi abil saaksime Eesti majanduse tootlikkuse ja ühiskonna heaolu taas kasvuteele. Lahenduse üks võtmekomponente on sõnapaar „teadmusmahukas ettevõtlus“. See aga eeldab vastust küsimusele, kuidas saada juurde teadlasi ja insenere, kes panustavad majandusliku väärtuse loomisse – ettevõtlusse.