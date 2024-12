INTERVJUU | Marju Lauristin: peost suhu elamine ohustab kultuuri püsimist

Eesti ühiskonnas on järjest rohkem neid, kellel ei ole pingelisema ja keerulisema vaimse tegevuse jaoks oskust, tahtmist ega aega. Samas, kui loen neidsamu kultuuriväljaanded, siis tean, et ühelt poolt tipud on tõusnud kõrgemale. Kui räägime mingisugust kihistumisest, siis nii nagu meil on kasvanud lõhe näiteks palkade suuruses, sama moodi on meil kasvanud lõhe kultuurist arusaamises.