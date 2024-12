KOLUMN | Jätke taimetoitlased jõululauas rahule. Uskuge, nad endiselt ei taha verivorsti proovida

Taimetoidu suhtes ignorantsetele inimestele võin öelda nii palju, et köögivilju ning muid liha sisaldavaid tooteid ja erinevaid viise nendega kokkamiseks on lõputu hulk. Lisaks on paljud lihatoidud taimsete alternatiividega asendatud.

Minu pere kuus aastat tagasi suurest rõõmust ei rõkanud, kui said aru, et mina seapraadi ja verivorsti jõululaupäeval oma taldrikule ei tõsta. Pigem tunti taimetoitluse pärast muret kui huvi.

Tahtlikult või tahtmatult väljendub mure rohkem hinnangute kui uudishimuna. Ka minu taimetoitlastest sõbrad, kellest mõned on pea 10 aastat seapraadi jõululaual vahele jätnud, on kohanud sama suhtumist.

Sageli heidetakse taimetoitlastele ja veganitele ette, et nad suruvad oma „ideoloogiat“ teistele peale, kuid paljude nende kogemuste põhjal on olukord hoopis vastupidine. Neile on see, mida nad söövad, täiesti loomulik ja mitte eriline arutlusteema.