Olari Eltsi teise stipendiumi pälvisid kaksikõed Susanne ja Lisanne Rull

Olari Eltsil jagub mõlemale kaksikõele vaid kiidusõnu. „Susanne on muusik, kes on näidanud end kui fantastilise tehnika ja lopsaka tooniga flöödisolisti. Ta õpib väga kiiresti ja tal on kõik eeldused olla liidriks ka suuremates koosseisudes. Susanne enesekriitika, nõudlikkus ja organiseerimisvõime on olnud juba praegu paljudele eeskujuks,“ kirjeldab Elts noort flöödisolisti.

„Lisanne on õpingute kõrvalt jõudnud nüüdseks kaasa mängida pea kõikides Eestis tegutsevates orkestrites ja juba ka päris mitme nimeka Riia ja Helsingi orkestri juures,“ räägib Olari Elts. „Lisaks on ta järjest enam hinnatud ka solistina orkestrite ees, kammermuusikuna ansamblites ja mujal. Näiteks Tiit Ojasoo lavastuses „Vend Antigone, ema Oidipus“ on Lisannel oluline roll etenduse muusikalises õnnestumises. Tema väljendusrikas toon, detailitäpsus ja reageerimiskiirus on imetlusväärsed ning need on iga orkestri juures väga hinnatud omadused. Veelgi olulisem on aga see, et tundliku muusikuna ootab teda ees märkimisväärne karjäär solistina,“ on Elts muusiku edus kindel.