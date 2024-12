SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa sõjaväelased liiguvad rünnakule elektritõuksidega

Sealtsamast Pokrovski suunalt on ka Ukraina sõjaväelaste kommentaare stiilis, et jah, Venemaa ründab nüüd peamiselt jalaväega ning nad ei otsi Ukraina sõjaväelastega kontakti, vaid pigem eelistavad välja selgitada Ukraina sõjaväelaste positsioonid eesliinil ja siis minna läbi nende vahelt.

Ukrainal napib seal rindelõigus elavjõudu ning paljuski tänu sellele on veel Venemaa suutnud edeneda. Et kaotused on Venemaa jalaväel väga suured, siis järjest keerulisem on neil roteerida sinna värskeid üksusi asemele ning pigem toimub see teiste rinnete arvelt, kus seeläbi väheneb Venemaa armee võimekus suuremaid pealetunge läbi viia.