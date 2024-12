ÜLEVAADE | Ühes saates vähene võimukriitika, teises revolutsioonilised ideed. Milline Eesti raadiote arvamussaade saab hindeks 5+, milline aga 3?

Minu põhiküsimus on: mis on raadiojaamade arvamussaadete kasutegur? Neis kõigis lahatakse olnud, tekkinud, settinud, öeldud, vaieldud teemasid ja seisukohti. Aga kui sõnum on vähegi kriitilisem või esitab uue idee, eiratakse seda vastavates ametkondades, eriti neis, mis on seatud meie riiki juhtima ja ülal pidama.