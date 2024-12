Aleksei Jašin: Säilitage rahu, veebiõpetaja ei asenda päris õpetajat!

Tegelik võit õpetajatele veebitunniga liitumisel on koormuse vähenemine, kuna see annab võimaluse kulutada vähem aega tundide planeerimiseks ja õppematerjalide ettevalmistamiseks. Oluline on siiski rõhutada, et keegi ei kavatse asendada klassiruumis viibivat õpetajat ekraaniga, igasse klassiruumi jäävad õpetajad alles ning nende roll on jätkuvalt kõige tähtsam. Õpetaja kanda jääb ikkagi suurem osa tööst, kuna veebitunni järel tuleb igal juhul kinnistada õpilaste omandatud teadmisi ja arendada neid edasi. Õpetajale jääb rohkem aega õpilaste individuaalseks nõustamiseks, kuna kõik õpilased ilmselgelt ei jõua pidada veebikursuse tempot.