ARVUSTUS | Pedro Almodóvari „Kõrvaltuba“ on loid film

Iga suurema filmifestivali võidu pälvinud film süvendab massipsühhoosi. Kivisse on raiutud tõde, et võidufilmid on kinematograafia kõige magusamad viljad ja ega palju ei puudu, kui tormatakse esimesel võimalusel kiidetut kaema. Hea maitse mõõdupuu on tegelikkuses ühe subjektiivse žürii veelgi subjektiivsem arvamus. Seda kinnitab Pedro Almodóvari uus melodraama „Kõrvaltuba“, mis võitis tänavu Veneetsia filmifestivalil Kuldlõvi auhinna.