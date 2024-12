Urmo Soonvald: Härra president, sõjast ja ohust mitterääkimine on ju alistumine

Ja kõigest mõni kuu hiljem ütleb president Karis ETV jõulu- ja aastalõpuintervjuus: „Sõjast me räägime liiga palju. See on pigem ikkagi selleks, et seda ära hoida. Et kellelgi ei tekiks mõtet ja soovi tulla siia oma kurja plaaniga. Mitte selleks, et kui ta tuleb, et siis me neile alles näitame. See on selline hirmuga seotud asi ja kui sõna „sõda“ juba kasutada väga tihti, siis see paratamatult jääb inimestesse sisse. See hirmu tunne on paraku väga kerge tekkima. Ma rääkisin paar päeva tagasi president Stubbiga Soomest. Neil on sama asi. Et on tekkinud mingisugune vale hirm mõnes mõttes, et kohe-kohe läheb sõjaks. Seda ju ei ole.“