Kalev Kallemets: energiewende ist kaputt ehk 100% taastuvenergia mudel ei tööta

Aastaid on ennekõike Saksamaalt, Taanist ja Austriast jutlustatud 100% taastuvenergia ideoloogiat, mis välistab nii tuumaenergia kui fossiilse energia. Erinevad modelleerimised tõendavad justkui, et taastuvenergia on kõige odavam, naabritelt saab alati importida ning kõigile on varustuskindlus tagatud. Eelmise nädala kolmapäev kuni reede tõendas, et see on pooltõde. Saksa, Taani, Hollandi, Belgia taastuvenergia toodang oli nii väike, et importima pidi eriti suures mahus ja koormama kõiki töövõimelisi fossiilelektrijaamu tõstes elektri hinnad kõrgustesse kogu Euroopas. Muretust sisaldavad statistilised mudelid on valed, sest jätavad arvestamata, et hinnašokid tekitavad ebakindlust ning omavad sellisena olulist mõju viitajaga ka fikseeritud hindadega tarbijatele ja kogu majandusele.