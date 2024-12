JUHTKIRI | Kui kaua me laseme end veel alandada? NATO sisemere kaitse põhimõte taandub olematuks

Jälle!

See on juba teab mitmes sidekaablite – nüüd ka elektrikaabli – rünnak. Neid ei saa enam pidada juhuseks, sest kuidas just nüüd ja just teatud riikide laevad lahtiste ankrutega Läänemere põhja „künnavad“?

Tegu on tahtlike rünnakutega, mille eesmärk on saata sõnum, et teie, NATO ja Euroopa Liidu riikide omavahelised ühendused on ohus ja hõlpsasti saboteeritavad.

See on oluline sõnum ka Eesti energeetikasektorile – aastatepikkune otsustamatus ja selgete strateegiliste valikute puudumine mõjutavad kõige teravamalt just kriisiolukordades nii energiakandjate hindu kui süsteemi toimepidevust.

Estlinki purunemine just nüüd, jõuluajal, ja vahetult enne Baltimaade Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga ühendumist, mis peaks toimuma algava aasta alguses, ei ole samuti juhus.

Nende „juhuste“ mõju ulatub kindlasti elektrihinnani. Uudisruum juba kajab, et homne elektrihind meile ei halasta.

Veel suurem mõju on aga

