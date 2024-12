Liisa Past: õige pea näeme, kas sel korral on teisiti. Oleme ju reageerinud palju jõulisemalt

Need rünnakud sobivad laiemasse Venemaa tegevusmustrisse destabiliseerida Ukrainat pärast Krimmi okupeerimist 2014. aastal ja sõjategevuse puhkemist Donbassis. Elektrilevi kahjustamine mõjutab iga inimest ja organisatsiooni ning see omakorda tekitab küsimusi riigi ja ettevõtete suutlikkuses pakkuda vajalikke põhiteenuseid. Sümboolne on ka rünnaku korraldamine jõulude ajal.