Analüüs: miks noored mehed misogüüniakonksu otsa satuvad?

„Mehed tahavad sellist puhast elukaaslast, kes ei ole iga vorsti peal käinud nagu Heinzi ketšup.“ Nii kirjeldas 22-aastane noormees „õiget naist“. Ei ole kokkusattumus, et viimastel aastatel on Andrew Tate’ist saanud üks maailma vastuolulisemaid mehi. 2023. aastal oli ta kolmas enimguugeldatud inimene ning 2022. aastal küsiti kõige enam otsingumootorilt, kes on Andrew Tate. Endine kickpoksija on tänaseks sotsiaalmeedias tuntud oma satiiriliste, aga samas naistevaenulike väljaütlemiste poolest. Ta on kohtu all inimkaubanduse ja naiste ärakasutamise eest. Misogüünse sisuga videote tõttu kaotas Tate 2022. aastal senise platvormi (ta visati välja TikTokist, YouTube’ist, Twitterist, Facebookist ja Instagramist). Tänaseks on Tate Elon Muski X-is (endine Twitter), kus kõik arvamused on sõnavabaduse egiidi all teretulnud, taas aktiivne. Fännid noogutavad ikka sama ustavalt kaasa.