Eesti-Soome alalisvooluühenduse Estlink 2 rikke põhjuseks on tõenäoliselt Putini hübriidsõda NATO vastu, mis on osa ta laiemast vastasseisust seoses Ukraina sõjaga. Estlink 2, mille ülekandevõimsus on 650 megavatti, mängib keskset rolli NATO liitlaste Eesti ja Soome elektriühenduses. Enne riket töötas kaabel Soomest Eestisse koguni 1000-megavatise võimsusega, kuid rikke järel jäi tööle vaid 350-megavatine Estlink 1.