Praegune 15-aastane noor sündis 2009. aastal. Milline on tema maailm? Internet. TikTok. Instagram. YouTube. Tehisaru. Majanduskriis. Kliimakriis. Koroonaga seotud. Õpetajate kriis. Ukraina kriis. Vaimse tervise kriis. Nutisõltuvuse kriis. Need on kriiside ajastu noored, kes püüavad kuidagi hakkama saada ajal, kui isegi täiskasvanud on iseendaga hädas. See on põlvkond noori, keda praegused „vanem kui internet“ põlvkonnad sageli ei mõista.