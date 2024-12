SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina armee sai tänavu 2 miljonit drooni ehk päevas 5 drooni rindekilomeetri kohta

Rallidroonide kohta väidavad Venemaa sõjaväelased, et ukrainlastel on neid rohkem. Seevastu ütlevad rindel olevad ukrainlased, et Venemaa armeel on neid rohkem, aga reaalsus on, et mõlema poole rallidroonid lendavad vastase tagalas ja rindejoonest järjest kaugemale.

FOTO: EPA | Scanpix