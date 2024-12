Jaanika Merilo: tehisintellekt avab tervishoius uusi, siiani kättesaamatuid võimalusi

Aga isegi kui mõtleme tehisaru tuntud näidetele, nagu ChatGPT, Midjourney ja DALL-E, siis ilmselt teadvustame, et kõik need ei toimi veel veatult ja täiuslikult. Need on pidevas arengus ja üksnes kompavad neid piire, milleks see tehnoloogia tulevikus võimeline on.