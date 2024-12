Loen mitmelt poolt, et uus linnavalitsus on Tallinna millestki päästnud ja iseennast on saavutuste puhul õnnitlema tõtanud nii reformierakondlased kui ka Eesti 200 liige. Ennekõike paistab, et on nad „päästnud“ meid sellisest asjast nagu toimiv linnavalitsus.