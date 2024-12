Kirjanik August Gailiti säilmed jõuavad Rootsist kodumulda

Gailiti hauast kirjutasime selle aasta augustis, kui eestlane Ester Põldma otsustas Rootsis ringi rännates Põhjakalmistut külastada, et ühe oma lemmikkirjaniku viimsele puhkepaigale pilk peale heita. See ülesanne osutus aga oodatust keerulisemaks, sest platsi ei õnnestunud leida ka töötajate abiga. Kui see lõpuks leiti, selgus, et keegi oli tõstnud sildikese, mis tagab haua korrasoleku, teisele hauale. Nii oli haud trööstitus seisukorras ja Põldma otsustas Gailiti hauakivi käepäraste vahenditega ära puhastada.