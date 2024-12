Atso Matsalu: kas Savisaare pingelised ja tõrjuvad ajad on tagasi?

Tallinna linnavalitsuse hiljutine ettepanek muuta elektriautode tasuta parkimiskorda kesklinnas, lubades seda ainult Tallinna elanikele, on tekitanud pahameelt eriti Tallinna lähivaldade elanike seas. On selge, et selle muudatuse eesmärk on tekitada tulusid ja vähendada koormust parkimiskohtadele, kuid kas see on siiski õiglane ja läbimõeldud otsus?