Edward Lucas: sabotaaži vastus ei tohi olla vaikus

Side- ja elektrikaablite rünnakud toimuvad merepõhjas, kuid nende tegelik sihtmärk on maismaal: meie otsustusprotsessis. „Halli tsooni“ sõjapidamises ei ole mitte ainult sabotaaži, vaid ka hirmutamist, õõnestamist, altkäemaksu ning muid probleeme ja kaost. Kõik ei jõua täiemahulisesse relvakonflikti. Kõigil on ühine element: segaduse tekitamine. Süü ja motiivi omistamine vaenulikele riikidele on raske.