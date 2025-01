ARVUSTUS | Trummipõrin... ja lavale astub ahv. Õigemini Robbie Williams

Virtuaalne šimpansikostüüm on filmile pigem teene. Mitte üksnes turunduse mõttes, vaid sellestki aspektist, et keda me üldse kujutaks üks ühele mängimas ikoonilist lauljat, kes ju on ise veel meie seas ja alles tähistas esimest suurt juubelit.

FOTO: CAP/TFS