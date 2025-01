Lauri Läänemets: Rüütli suur teene oli Eesti ühendamine hetkeil, kui oli vaja otsustada Euroopa Liiduga liitumine

Arnold Rüütli sõna kaal Eesti rahva jaoks tulenes kindlasti tema varasemast tööst ja kogemusest. Eelkõige aga tema veendumusest, et elu tuleb hoida igas Eestimaa nurgas, et iga pere toimetulek ja lapse tulevik on oluline, sest kodust algab Eestimaa.