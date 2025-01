INTERVJUU | Margit Väikmeri: Maardus on olukord hullem kui Ida-Virumaal

Maardu on Tallinna külje all olev n-ö väike Ida-Virumaa, mis paistab olevat riigil kahe silma vahele jäänud. Margit Väikmeri (SDE) on Maardu Eesti seltsi esimees ja MTÜ Kallavere Kooli Vilistlased juht ning oli 2022.–2023. aastal Maardu linnavolikogus asendusliige. Tema tegevus Maardus on lõimumise sildi all tugevalt silma paistnud, kuid lahendatavaid muresid on linnas omajagu.