Põhja-Korea sõdurite hulk on proportsionaalselt suur, kuid nende mõju sõjategevusele ei ole üldiselt märgatud. Nende väljaõppe puhul on näha, et tegemist on oma ülesandeid üsna masinlikult täitma koolitatud sõduritega.

Hiina rahvavabariigi president rääkis oma uusaasta läkituses, et rahvas mõlemal pool Taiwani väina on üks perekond ja kellelgi ei õnnestu lõhkuda neid veresidemeid ega peatada ajaloolist taasühinemist. Ka Venemaa president rääkis aastakümneid, et ukraina rahvas on tegelikult sama rahvas, mis venelased Venemaal, aga see ei takistanud hiljem alustada sõda ja sihipärast ukraina rahva hävitamist nende kodumaal.