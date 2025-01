Olen Moldovas töötanud pea kolm aastat ja korduvalt pidanud vastama küsimusele venemeelse Transnistria regiooni kui julgeolekuprobleemi kohta. Mulle on see siiski alati rohkem tundunud sotsiaalmajandusliku väljakutsena – hinnanguliselt on seal 1500 Vene rahuvalvajat, aga naljaga pooleks öeldakse, et neist päris Vene ohvitsere on alles nii kaks bussitäit.