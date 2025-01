ARVUSTUS | Labane, nilbe, idiootne. Nääriõhtu Eesti telekanalites

Muidugi tuleb hinnanguid andes lähtuda meedia funktsioonide muutumisest. Me ei ela enam 1984. aastas, kui teleri katkiminek enne Krjukovi ja Kibuspuu esinemist põhjustas perekonnas totaalse masenduse. Vana-aasta teleprogrammid on nüüd suunatud vanadele ja seniilsetele inimestele ning nii tuleb neisse ka suhtuda. Aeg meid muutnud on.