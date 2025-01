André Küüsvek: julgeolekuolukord on kujundamas uut korda finantsmaailmas

Hea uudis on see, et erinevalt 1970. aastatest, mil Põhjamaad tundusid veel kättesaamatud, on Balti riikide saatus meie endi kätes ning erinevalt 2000. aastatest ei pea me enam võitlema rahvusvahelises kogukonnas oma kunagise koha taastamise eest.