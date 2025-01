Martin Laine: värske värv russki miri logoga vagunitel ehk Sisutu poosetamine võitluses Venemaa huvidega

Äripäevast võib lugeda, et Eesti Raudtee töötajate ülesanne on värvida üle russki miri logo kandvad vagunid, mis veavad kaupa Venemaale. Argument on, et logo vagunitel „mõjub häirivalt“. Ehk probleemne on justkui vaguni välimus, mitte see, mis on vaguni sees ja kuhu see liigub.