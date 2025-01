Ekspert: koduostjatel tasuks otsused peagi ära teha, sest investorid jahivad järjest aktiivsemalt uusi kortereid

Kui viimased paar aastat on olnud Eesti kinnisvaraturu jaoks suuresti ellujäämiskatsumus, siis tänavu on turg pöördunud ja kõik märgid viitavad, et sektor on vaikselt, kuid kindlalt, tagasi kasvule pöördumas. Suurim märk sellest on tõsiasi, et uusarendustes krabavad saadaolevaid kortereid järjest kiiremini just investorid.