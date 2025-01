Urmas Lüüs: kui suur asi saab tehtud, siis võtan teadlikult aja, kus loen, kirjutan ja püüan aru saada, mida ma siis tegin

Uusmaterialism filosoofilise nähtusena mind otseselt ei huvita. Kui ma Eesti Kunstiakadeemiasse tulin, siis oli sellest üle käinud kontseptualismilaine. Liina Siib rääkis kunagi, et graafikaosakonnas oli plaan ära kaotada klassikalised graafikatehnoloogiad – metsotinto, kuivnõel ja nii edasi –, sest neid kasutati nii vähe. See oli selle ajastu vaimsus. Aga sel ajal, kui mina ülikoolis käisin, tuli mingil hetkel käsitööõlle, käsitööleibade jne laine: igale asjale tuli „käsitöö“ ette panna. Selline suur hipster-liikumine. Kusjuures initsiatiiv, et tahetakse jälle tegeleda klassikaliste graafikatehnikatega jne, ei tulnud mitte õppejõududelt, vaid tudengitelt. USAst jõudis uusmaterialismi laine siia ja see tundus üliäge. Kaasaegses kunstis sai alguse suur keraamikalaine, sealt edasi suur vaipade tegemise laine ja nii edasi. Kirjutasin end sellesse sisse täiesti pahaaimamatult.

Sinu loomingu filosoofiliste tagamaade seas on mainitud uusmaterialismi. Mida see sinu jaoks tähendab ja kuivõrd sa tunned end osana mingist põlvkondlikust väljenduslaadist?

No ikka. Kui ma hakkan ajaliini pidi tagasi minema, siis näiteks siinsamas Kumus on Jevgeni Zolotko, kes on oma töödele lisaks eksponeerinud muuseumikogude vaikelusid. Edith Karlsonil oli EKKM-is [Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis] väljas palju Eesti Kunstimuuseumi töid, Jaanus Samma on seda teinud. Minu jaoks sai asi alguse sellest, kui kunagi Kai Lobjakas Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumist võttis minuga ühendust ja ütles, et nad tahaksid alustada uut näituste sarja nimega „Tuba“. Olin seal nii-öelda esimene linnuke. Lobjakas ütles, et muuseum annab minu käsutusse kogu muuseumi fondi, võisin sealt võtta, mida tahtsin. See formaat tuli minu juurde nagu kätel kantuna. Sain kogeda seda võlu, kus sul on väga palju ägedaid asju ja sa võid neis sobrada ja nendega omatahtsi ümber käia. Kuna olen väga vaimustuses materiaalsest kultuurist – minu jaoks on materiaalne kultuur ja vaimne kultuur sama kaaluga asjad –, siis selline asjade väljarebimine oma kontekstist ja kasutamine n-ö konstruktorijuppidena on lihtsalt niivõrd võluv mänguvahend. See vaba voli minna kõigi eest tõkestatud fondidesse ja seal nagu laps kommipoes ringi käia, on võimalus, mida ei saa jätta kasutamata.

Iseenesest on kunstniku muuseumikogudesse ja -arhiividesse sekkumine oma loo jutustamiseks väga populaarne formaat. Käisin just hiljuti Moderna Museetis, kus kuni järgmise aasta jaanuarini on väljas Maurizio Cattelani sekkumine kogudesse. Tahtsin küsida, et kas sul on selles plaanis mingisuguseid eeskujusid. Oled sa midagi sarnast näinud või kusagil sellega kokku puutunud?

Selleks, et disain toimima hakkaks, pead selle objektiga tegema midagi performatiivset. Minu jaoks on iga disainobjekti – on see tool, mille peale istuda, või laud, mille peale midagi panna – avamise eelduseks disaini performatiivsus. Sattusin sellest ideest vaimustusse ja ehitasin 2012. aastal oma esimese keskkonna, kus kõik need objektid tekitasid mingisuguse ruumiterviku. Ja mingil hetkel avastas kaasaegse kunsti väli, et ma neid asju teen. Varem tegin rahulikult disainigaleriides suuri installatsioone, mis huvitasid väga väheseid. Näiteks kui ma tegin selle suure disainimuuseumi installatsiooni, siis ainukene meediakajastus oli Sirbis ilmunud pressiteade, ja rohkem seda ei märgatud.

Ma tegin seda asja, mida ma siiamaani teen, ja neid installatsioone on ikka olnud üksjagu, kus mind huvitab ennekõike mitte ainult objekt, vaid kogu ruumitervik. Disaineritena teame, et oluline pole mitte ainult pudel, vaid ka see, millises ruumis see pudel on. Mitte ainult vetsupott ei ole äge, vaid kogu WC kõigega, mis seal on, muudab asja funktsioneerivaks. Ühel hetkel tajusin, et praktilises kasutuses olev tarbeese võib olla märksa performatiivsem ja teatraalsem kui klassikaline kunstiteos. Kunstis võid panna maali seina ja ainuke viis, kuidas inimene saab selle maaliga suhestuda, on minna galeriiruumi, seista maali ette ja mõelda selle maali üle. Selleks, et ma saaksin suhestuda disainobjektiga, on mul kohustus võtta see pudel kätte ja vaadata, kuidas kork kragiseb, kuidas selle pudeli suue minu suu vastas tundub, kas see pudel on külm, sile jne.

Esimese sellise installatsiooni – nagu mul kombeks – ehitasin tegelikult juba aastal 2012. Nendest installatsioonidest ei ole praktiliselt mitte mingeid kajastusi. Minu vastu tundis huvi ainult disainimuuseum, kuna minu eriala on sepakunst, olen selles lõpetanud nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe. Praegu õpetan kunstiakadeemias seppasid. Olen ihu ja hingega rauas sees. Kuna tulen tarbekunsti erialalt, siis võisin teha Hop-galeriis näituse, aga inimene, kes käis vaatamas Hobusepea galerii näitust – mis on kõrvaluks –, ei jõudnud minu näitusele, sest see oli disainigalerii.

Mul endal ei ole klaustrofoobiat. Mul on igasugu muid hirme, näiteks arahnofoobia, ehk ma kardan kohutavalt ämblikke. Aga kitsaid ja väikeseid kohti ma ei karda. Kui käisin viimati Tais matkamas, siis ma leidsin piirkonna, kus olid koopasüsteemid, kuhu sai ka sisse minna. Kui ma sinna lõpuks sisse sain oma pealambiga, siis läksin koobastiku lõppu ja lülitasin pealambi välja. Olin seal täielikus kottpimeduses kuskil kivilahmaka peal ja tajusin, et olen maakoore sees mingisuguses urus – see pakkus mulle suurt naudingut. Kuna olen kasvanud perekonnas, kus ei olnud kunagi privaatsust – meie perekond oli neljaliikmeline –, siis olin kogu aeg inimeste juures. Mu üks lemmikkohti lapsena oli elutoas laua all, kus pikk laudlina tekitas mulle pooleruutmeetrise koha. Mulle on alati väga meeldinud urud ja õnarused, kuhu saan kellegi eest peitu pugeda.

Siinne näitus tõi mulle taas mõtte, et sinu ruumiseadetes on sageli klaustrofoobiline moment: mingi ahistav ruum, kus seinad jooksevad kokku. Võib-olla kõige radikaalsem selles suhtes oligi Hop galeriis koos Hans-Otto Ojastega toimunud näitus „Öökull huikas ja samovar undas ühtevalu“ (2023). Kas see nn ahistav ruum peaks vaatajat aktiveerima või on see sinu mingisugune psühhosfääri ulatus, mida see rekonstrueerib?

Kui mõtlen, et mis mulle vaibina meeldib, siis tunnen ennast ära pigem tumeda tekno ja üksikute valgussähvakutega peol, kui kusagil lokaalis džässi kuulates. Ja millegipärast seesama vaib kandub edasi ka minu loomingusse. Ütleksin, et ma teen kunstilist black metalit füüsiliste objektide kujul (naerab).

Kindlasti ei ole seal tahtlikku õudust, sest olen üpris distantseerunud sedalaadi meeleoludest. Aga võib-olla see on mingisugune meelsus või asjad, mis mind huvitavad – kui ma mõtlen selle peale, millist muusikat kuulasin teismelisena. Mul oli Haapsalus sõpru, kes olid nõus tegema hardcore-punki. Kui tulin EKAsse, leidsin endale sõpruskonna – Erik Alalooga, Taavi Suisalu ja nii edasi – ning me hakkasime tegema koos mürakollektiivi nimega Postinstrumentum.

Sa oled Eesti nooremas kunstis üks väheseid, kelle jaoks on kõnekas olukord, kus, nagu öeldakse, Jumal on maailma hüljanud, või kui Nietzsche moodi väljenduda, siis „Jumal on surnud“. Milline on sinu suhe institutsionaalse religiooniga?

Kusjuures, minu jaoks on pigem isegi nagu vastupidi. Kumu näitus ju ka ikkagi lõpeb väga religioosse n-ö žestiga, kus Jumal ei ole surnud. Ma ise ei ole usklik ega käi ühegi institutsiooni juures. Samas on niisugune vaimsus alati minuga kaasas käinud tänu sellele, et minu perekond oli usklik ja kogu oma lapsepõlve olen kiriku vahet sõelunud. Seega minu jaoks oli kirik väga loomulik koht, kus kõik oma pühapäevad hommikust õhtuni veeta. Samas tajusin ma juba teismeeas, et Jehoova ei ole kõige ägedam imaginary friend (naerab).

Millalgi avastasin budismi ja ma mäletan, et võisin olla umbes 13–14aastane, kui mu ema kinkis mulle esimese Buddha eluloo, mille ma läbi lugesin ja mille järgi joonistasin oma magamisnurga seinale hariliku pliiatsiga suure Buddha kuju. Ja kuidagi see on kandnud mind nii palju siiamaani, et aeg-ajalt leian tee Aegna saarele, kus asub üks theravaada koolkonda järgiv budistlik kogukond. Nähtusena religioon mind väga-väga paelub, ent pigem sellises Linnart Mälli humanistliku baasteksti formaadis. Ma ei saa öelda, et tunneksin sidet ühegi institutsionaalse jumalaga, aga mingisugune vaimne aspekt mind selle juures köidab, mis mind tõmbab usklike inimeste ja usuga seotud kohtade poole – neid asju vaatlema, kogema ja tajuma. Altruismi praktiseerimine on see, mis religiooni minu jaoks võluvaks muudab.