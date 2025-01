Siim Kabrits: Erkki Keldo majandusplaan on hea algatus, kuid peame olema veelgi ambitsioonikamad

Üle pika aja on näha esimesi märke majanduse kasvule pöördumisest, kuid Eesti majanduse struktuursed probleemid pole kuhugi kadunud. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo värske plaan majanduskasvu elavdamiseks on samm õiges suunas, kuid viimaste aastate kriisid on näidanud, et heast strateegiast üksi ei piisa.