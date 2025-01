SÕJARAPORT | Teet Kalmus: z-kanalites on meeleolu ärev. Venemaa jälle ei osanud Ukraina rünnakut oodata

Alustan täna olukorrast rinnetel, sest nädalavahetusel said palju kõlapinda Ukraina vasturünnakud Kurski oblastis. Viimaste nädalate jooksul on z-kanalites olnud omajagu juttu sellest, et Ukraina armee planeerib suuremat vasturünnakut ning koguvat selleks otstarbeks jõude.