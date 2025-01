Eestis filmi teinud Kreeka režissöör: eestlaste vaiksed näoilmed panid mind mõtlema, mida nad küll tunnevad

2023. aastal filmitud linateose tegevus toimub Rootsis, kuid osa sellest on filmitud Eestis. Samuti on „Apaatia“ keskmes Eesti päritolu lapsnäitlejad Naomi Lamp ja Miroslava Pašutina, kes mängivad Venemaa põgenikke. Kuue riigi koostöös sündinud filmi kostüümikunstnik on Jaanus Vahtra, ekraanil vilksatab väikeses rootsi ametniku rollis Kristjan Üksküla. Linateos kritiseerib Rootsi ja euroliidu immigratsioonisüsteemi.