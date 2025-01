ARVUSTUS | Nosferatu ärkab taas ja valgustab inimolemuse vereringes tukslevat pahet

Õudusfilmide meister Robert Eggers on juba varem tõendanud oma oskust tuua eelmiste ajastute õõvad käegakatsutavalt lähedale. „Nosferatu“ uusadaptsioonist teatas režissöör juba enne oma esimese täispika mängufilmi „Nõid“ (2015) linastumist. Pärast pikka ootust on selge, et film sobib valatult Eggersi õuduskaanonisse, kus ajastudraama rüüsse maskeeritud õõvalukku põimitakse folkloori ja mütoloogiat.