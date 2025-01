TASUTA VAATAMINE | Hollywoodi suurstuudio hakkas kuulsaid filme Youtube’i üles laadima

Üldjuhul satuvad Youtube’i piraatfilmid, mis on üles pandud vale pealkirjaga ja sealt lõpuks maha võetakse, või siis filmid, mis on oma ammuse ilmumisaasta tõttu vabakasutuses. Üks Hollywoodi suurimaid filmistuudioid on aga teinud erandi ning asunud tasuta vaatamiseks jagama kriitikute ja publiku seas menukaid filme viimastest aastakümnetest.