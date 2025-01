FOTOD ja VIDEO | Laulu- ja tantsupidude juht kinnitas, et kärped sellesuvist pidu ei ohusta

Toomla sõnul läks XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo riigirahastusega nii, nagu sihtasutus oli arvestanud. „Pidu tuleb täpselt selles mahus, nagu olime varem planeerinud,“ ütleb ta. „Meil on sellega hästi, sest eelarve ja finantsplaan olid varakult tehtud ning me teadsime neid kulusid. Ja riik toetab praegu väga suuri sündmusi, peale laulu- ja tantsupeo on Eestis teisigi üritusi, mida kultuuriministeerium ei kärbi.“