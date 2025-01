Jaanus Riibe: lõpetame soola kasutamise libedusetõrjeks! Lemmikloomad kannatavad ja jalanõud kuluvad

On tõsi, et libedusetõrje on ülioluline ja aitab vältida tõsiseid vigastusi ning päästa elusid. Kuid on aeg küsida, kuidas ja millega täpselt seda tehakse ning kas tänased meetodid on keskkonna ja tervise seisukohalt parimad. Tallinna heakorraeeskiri lubab kergliiklusteedel libedusetõrje vahendina kasutada graniitsõelmeid, kuid libedusetõrje meetodeid tuleb vaadata terviklikult, sest linn ja keskkond on üks. Kui sõiduteed ujuvad kloriididest ja soolasegust, siis see paratamatult levib ka kõnniteedele, haljasalale ja mujale ümbritsevasse keskkonda.