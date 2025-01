Johannes Merilai: ajakirjandus teeb enamasti poliitikutele kui inimestele ülekohut

Poliitikud ise on seejuures väga aktiivsed meediatarbijad ja teavad hästi, mida nende enda ja kolleegide või konkurentide kohta kirjutatakse. Pideva kriitilise tähelepanu inimlik hind adressaadile on see, et aja jooksul hakkab järjest enam tunduma, et arvustamine pole mitte põhjendatud, vaid ülekohtune.