Päevaga osteti laulu- ja tantsupeole 50 000 piletit

Weidebaumi sõnul on huvi XXVIII laulu- ja XXI tantsupeo „Iseoma“ piletite vastu olnud väga suur ning veidi enam kui 24 tunni jooksul on tantsupeo kolme etenduse piletid otsas. Samuti on otsas piletid pühapäevase laulupeo peakontserdi nummerdatud istekohtadega pingisektorisse. „Samas on pühapäevasele kontserdile lauluväljaku üldalal pileteid saadaval veel küllaldaselt,“ räägib ta.