SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina ründas droonidega Engelsi lennuvälja, kust tulistatakse nende pihta rakette. Kuulutati välja eriolukord

Viimaste kuude jooksul on Venemaal uuesti sagenenud rünnakud diversioonirünnakud raudtee taristule. Rööbastelt on välja sõitnud ka mitu suurt rongi kivisöelaadungiga, millisel juhul võtab raudtee sõidukora seadmine kauem aega. Selline olukord ei rahulda Venemaa juhte. Venemaa sõjaline planeerimine eeldab pidevate diversioonirünnakute läbiviimist vastase tagalas. Lisaks on Venemaa propaganda loonud ettekujutuse Vene erioperatsiooniüksustest kui arvukast ning võimekast väeliigist.