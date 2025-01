Jaan Uustalu: pensionärid said ehmatuse osaliseks. Valitsus kärpis pensione ja kärbib varsti jälle

Sotsid Tanel Kiik, Helmen Kütt, Heljo Pikhof on mitut puhku kinnitanud, et pensionite külmutamisest, veel vähem kärpimisest ei saa olla juttugi! Tegelikkus on kõnealuse trio lubadustega võrreldes täpselt vastupidine.

FOTO: Anni Õnneleid | Delfi Meedia