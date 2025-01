FOTOD | Neitsi Maali filmiauhinna võitis Ülo Pikkovi lühidokumentaal „Õmblusmasin“

„Eesti filmid on muutunud tõeliseks rahvusvaheliseks visiitkaardiks, arvestades kui palju on toodud aasta jooksul suuremaid ja väiksemaid tunnustusi festivalidelt üle maailma. Tänavuseks Neitsi Maali laureaadiks osutus aga film, mis ilmestab lõppenud filmiaastat kõige paremini. Tartu2024 kultuuripealinna programmi raames valminud lühidokumentaal „Õmblusmasin“ nõelub erinevate žanrite ja tehnikate kaudu kokku pildi sellest, kes me oleme ning kust tuleme,“ ütles Eesti Filmiajakirjanike Ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.