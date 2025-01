SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina droonirünnakud Venemaa aladele on igapäevased. Venelased on sunnitud hävitama enda taristut

Teadaolevalt on juba praegu probleemid lennuväljal asuvate lennukite tankimisega, seega on rünnak oma eesmärgi täitnud. Venemaa poole päästjatel on info, et kui peaksid veel mõned mahutid plahvatama, siis loobutakse täielikult edasistest kustutustöödest ja oodatakse, kuni tuli lõpuks ise kustub. Hea näide edukast asümmeetrilisest sõjapidamisest. Ukraina kasutas rünnakutes droone Bobjor, mis lendavad kuni 1000 kilomeetri kaugusele ja kannavad kuni 100 kilogrammi lõhkeainet.